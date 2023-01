Fiorentina-Milan Femminile 0-1 | Piemonte sblocca il risultato | LIVE NEWS

Fiorentina, decisione presa: Milenkovic non partirà nel mercato di gennaio TUTTO mercato WEB

Serie A, la Lazio schianta 4-0 il Milan ed è terza in classifica Fiorentina.it

La Nazione - L'Inter bussa alla porta della Fiorentina per Milenkovic: risposta chiara dei viola Fcinternews.it

Coppa Italia Femminile, i quarti: mercoledì alle 14.30 Fiorentina-Milan Milan News

La Fiorentina cambia i piani di mercato. Brekalo si allontana, così gli sforzi viola potrebbero essere fatti per una prima punta: i nomi sono quelli di Petagna e Bonazzoli.Momento difficile in casa Fiorentina, la squadra fatica a segnare e la dirigenza non pare pronta a porvi rimedio. I giorni oramai corrono veloci, manca una settimana alla fine del calciomercato e l'un ...