Fiorentina-Milan Femminile 0-1 | la decide Piemonte | PM NEWS

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Ilsupera laper 0-1 in trasferta nella gara di andata dei quarti di finale di Coppa Italia

15a giornata : (+)( - ). 16a giornata : ( - )Sassuolo - Sampdoria(+). 17a giornata : (+)Monza - Inter( - ), ( - )Sampdoria - Napoli(+), (+)Verona - Cremonese( - ). 18a giornata : ( -...Var: La Penna, Avar: Manganiello)- Sassuolo (domenica 29/1 ore 12.30): Giua di Olbia (Rossi ... Var: Fourneau Avar: Longo S.) Lazio -(domenica 29/1 ore 18): Colombo di Como (Valeriani ...

Fiorentina, decisione presa: Milenkovic non partirà nel mercato di gennaio TUTTO mercato WEB

Serie A, la Lazio schianta 4-0 il Milan ed è terza in classifica Fiorentina.it

Coppa Italia Femminile, i quarti: mercoledì alle 14.30 Fiorentina-Milan Milan News

La Nazione - L'Inter bussa alla porta della Fiorentina per Milenkovic: risposta chiara dei viola Fcinternews.it

La Fiorentina cambia i piani di mercato. Brekalo si allontana, così gli sforzi viola potrebbero essere fatti per una prima punta: i nomi sono quelli di Petagna e Bonazzoli.Daniele Orsato della sezione di Schio è l'arbitro designato per Napoli-Roma, big match della 20/a giornata del campionato di serie A in programma domenica sera. L'anticipo dell'ora di pranzo di ...