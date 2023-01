Fiorello urla? Cacciato dalla strada | una scena clamorosa su Rai 2

(Di mercoledì 25 gennaio 2023)in una perfetta imitazione di Amadeus, con tanto di smoking luccicante e con tono possente ente, annuncia i cantanti in gara quest'anno al Festival di Sanremo a Viva Rai2!. Unaesilarante che però costa allo showman le proteste di un uomo del condominio vicino al Glass (box trasparente all'esterno della storica sede di Radio Rai di via Asiago 10) svegliato all'alba dal lungo elencoto con voce stentorea. "Ama per colpa tua oggi siamo dovuti scappare portandoci dietro tutto l'Ariston - scherza lo showman in puntata - 28 nomi sono troppi! Abbiamo chiesto scusa al nostro vicino, ma il tuo tono è quello, non è colpa mia". Un'ennesima puntata ricchissima, che ha visto l'artista toccare tanti temi di attualità, raccontati come sempre in maniera inedita e divertente:...

