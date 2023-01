Final Four Nations League | l’Italia affronterà la Spagna in semifinale

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) A Nyon è andato in scena il sorteggio delladi, in programma in Olanda a giugno.affronter lain semie il 15 giugno a Enschede alle 20.45. L’altra semie sarà invece Croazia-Olanda: si giocherà il giorno prima a Rotterdam. Lae del torneo è in programma allo stadio “De Kuip” di Rotterdam domenica 18 giugno ore 20.45. Prima dellei discenderà in campo a marzo per le prime due giornate delle qualificazioni agli Europei 2024. Gli azzurri affronteranno l’Inghilterra allo stadio Maradona di Napoli giovedì 23 marzo e poi Malta in trasferta tre giorni dopo. Nel girone ci sono anche ...

NYON (SVIZZERA) - Sarà la Spagna l'avversaria dell'Italia in semifinale di Nations League: appuntamento per il 15 giugno a Enschede, alle 20.45. A Nyon è andato in scena il sorteggio dellache si giocherà a giugno in Olanda e l'altra sfida per un posto nell'ultimo atto vedrà di fronte proprio la nazionale di casa, con Koeman nuovo ct al posto di Van Gaal, e la Croazia reduce ...

Olanda, Spagna, Croazia e Italia. Sono queste le quattro nazionali che a giugno si sfideranno nella Final Four della Nations League 2022/23. L'Olanda è il paese scelto come sede delle Final Four e le ...Si sono tenuti questa mattina a Nyon i sorteggi che hanno decretato le semifinali di Nations League. A vincere i rispettivi gironi ed a qualificarsi per la fase finale del torneo sono state Italia, ...