Fifa 23 | l’ultimo update delude i giocatori | cosa è cambiato

Leggi su sportnews.eu

(Di mercoledì 25 gennaio 2023)23, l’aggiornamento scontenta gli utenti: ennesima protesta nella rete, ecco cheè successo stavolta. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM23 continua a far parlare di sé in termini non particolarmente lusinghieri, visto cheaggiornamento online ha decisamente fatto infuriare migliaia di utenti. Nonostante periodicamente ci siano dei continui correttivi Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.