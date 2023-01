Festeggiamenti Argentina | Ibrahimovic punge | “Non si sono comportati bene” | poi la frase su Messi

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) A distanza di poco più di un mese dalla fine del Mondiale, che ha visto l’alzare la Coppa del Mondo sotto il cielo del Qatar, contro la Francia, Zlatanha espresso il suo pensiero.è tornato a parlare del Mondiale, in particolare si è voluto concentrare sul comportamento avuto dai tifosi dell’Albiceleste.Mondialetorna sul Mondiale el’L’attaccante del Milan ha riconosciuto il merito di Leoe compagni, ma non ha trovato il loro comportamento, durante i, da vincenti. Queste le sue parole riportate da Il Corriere dello Sport: “è considerato il miglior giocatore della storia, ero ...

L'eco del Mondiale si fa ancora sentire. Zlatan Ibrahimovic è tornato a parlare del Mondiale vinto dall'in Qatar, in particolare rimarcando il comportamento dei tifosi dell'Albiceleste durante la rassegna iridata: " Sono preoccupato per tutti quei tifosi che si sono comportati male. Questo non ...... quando a sfilare per le vie del paese erano gli emigranti di ritorno dall'. Se andiamo ... il Murgo , personaggio in frac e cilindro che apre ie le sfilate di paese. Oltre al ...

Il duro attacco di Ibrahimovic all'Argentina dopo il Mondiale: "Ho da dire qualcosa sui loro festeggiamenti..." Corriere dello Sport

Ibrahimovic sull'Argentina: Non si vince così. Ma dimentica i cori ... Fanpage.it

Ibrahimovic, duro attacco all'Argentina: "Non si vince così" Chiamarsi Bomber

Ibrahimovic critica l'Argentina campione del mondo: "Non si vince ... Eurosport IT

Argentina, festa Mondiale con una Coppa falsa: Messi portato in trionfo con una riproduzione La Gazzetta dello Sport

L’attaccante svedese non ha avuto parole dolci per il Dibu Martinez, che non ha festeggiato in modo sportivo i Mondiali vinti con l’Argentina ...Kylian Mbappé ha sorpreso tutti replicando il famigerato gesto osceno fatto da Emiliano Martinez al termine della finale dei Mondiali vinta ...