(Di mercoledì 25 gennaio 2023)conferma la partnership con la Divisione Calciodella FIGC diventando ildella Coppa. Scendendo in campo al fianco delle calciatrici, il Gruppo FS rafforza il proprio impegno nella valorizzazione delle eccellenze e leadership femminili. Inclusione, bilanciamento di genere, formazione e passione sono gli elementi vincenti per riconoscere e supportare talenti e unicità . Un lavoro di squadra quotidianamente promosso daper garantire pari opportunità di emersione del talento e sviluppo di competenze e ...

Anche i vertici delle aziende diStato (ma non la holding, che vedrĂ Luigi Ferraris al timone fino al 2024) dovranno essere rinnovati. In particolare, Rfi e Trenitalia vedranno la ...Dopo il contratto siglato a gennaio con Busitalia (Stato) per 150 veicoli per un valore di 90 mln da spalmare nel periodo 2023 - 25, 'questo contratto - dice Equita - rappresenta una ...

Leprotti uccisi durante la pulizia di un'area delle Ferrovie dello Stato, animalisti: "Pronti ad azioni legali" La Stampa

Calcio Femminile. Ferrovie dello Stato Italiane nuovo Title Sponsor della Coppa Italia Femminile Tuttocampo

Ferrovie dello Stato: assunzioni, come candidarsi Lega Nerd

Assunzioni Ferrovie dello Stato: selezioni aperte per capitreno diplomati senza esperienza Blasting News Italia

Assunzioni Ferrovie dello Stato: si cercano diplomati entro il 27/01, non serve esperienza Blasting News Italia

Le Ferrovie dello Stato e l’ Anas hanno fornito, in questi ultimi giorni, una serie di dati che denunciano il concreto avanzamento delle attività realizzative di rilevanti interventi infrastrutturali ...Coppa Italia Femminile 2022/23 Diretta Quarti Andata, Palinsesto Telecronisti TimVision, Si alza il sipario sulla Coppa Italia Ferrovie dello Stato Italiane, che ripartirà con le gare d’andata dei Qua ...