Giornata di test per Carloscon ladel 2021 a Fiorano, nel rispetto del programma avviato ieri con il terzo pilota Robert Shwartzman e che proseguirà domani con Charles Leclerc. Per i due piloti titolari del team ...Realizzata esclusivamente per Carlos L'auto è stata ordinata e configurata da Carlosnel 2021 , quando era diventato da poco pilota. Dopo quasi due anni di attesa, finalmente per il ...

Ferrari: Sainz in pista per test a Fiorano con la SF2021 - F1 Agenzia ANSA

Test Ferrari, Sainz completa l'allenamento a Fiorano Autosprint.it

Ferrari, secondo giorno di test a Fiorano con la SF-21: Sainz in pista. FOTO e VIDEO Sky Sport

F1 Ferrari, Sainz e i test di Fiorano: cosa è successo Tuttosport

Ferrari, test Fiorano: Sainz impegnato nel day-2 Corriere dello Sport

La Ferrari ha riacceso i motori. Sulla pista di casa a Fiorano, Carlos Sainz si è tolto un poco di ruggine guidando la SF21 di due anni orsono completando ben 119 giri. Al mattino, lo spagnolo ha ...(ANSA) - ROMA, 25 GEN - Giornata di test per Carlos Sainz con la Ferrari del 2021 a Fiorano, nel rispetto del programma avviato ieri con il terzo pilota Robert Shwartzman e che proseguirà domani con ...