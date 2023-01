Ferrari | partiti i test delle nuove monoposto sulla pista di casa | a Fiorano

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Modena – Il tempo corre verso il nuovo Mondiale del 2023 che inizierà a marzo e corrono anche le. Lascalda i motori ea la nuova macchina SF-21, in vista della presentazione al mondo dello sport che avverrà il prossimo 14 febbraio. Nel secondo giorno di prove, è toccato a Carlos Sainz scendere incon lache guiderà fino a novembre in Formula Uno. (foto@Scuderia-Twitter) Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di SportClicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.