Ferlaino | “Mai difenderò la Juventus” | parole al vetriolo sulla penalizzazione – VIDEO

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Corradoparla dellae delladi 15 punti che dà un ottimo vantaggio al Napoli primo in classifica. Va ricordato che lagià prima dellaaveva già 10 punti di distacco dal Napoli. Questo anche grazie al dominio totale avuto dagli azzurri durante Napoli-5-1. “Ladi 15 punti penso sia un bene, perché così un’avversaria del Napoli ha 15 punti in meno e così non ne parliamo più” dice Corradoex presidente della SSCN, con cui ha vinto due scudetti ai tempi di Diego Armando Maradona. Maintervistato da SportItalia con Manuel Parlato, ci va giù duro e dice: “Certamente nonmai la, si figuri. Io ...

Io mi sono trovato un po' nel mezzo di una battaglia non solo sportiva tra Corbelli e. ... Era il più grande giocatore che io abbiavisto giocare. Pelè l'ho visto in televisione, Maradona l'...... aspettando la telefonata del Presidenteda Napoli, che confermi che i soldi per ... Nella nostalgia di un passato che non abbiamovissuto, nel lutto per il corpo dei miti, nell'ironia della ...

Ferlaino 'assegna' lo scudetto: Napoli dice addio alla scaramanzia ... Calciomercato.com

Ferlaino: 'Io e De Laurentiis non ci capiamo. Spalletti è stupendo e ha un fenomeno' AreaNapoli.it

Vialli, il dolore del Napoli: "Grande spessore umano". E un retroscena: Ferlaino lo aveva preso per farlo gio… La Repubblica

Vieri: 'Basta scuse, vi spiego io perché il Napoli vincerà lo scudetto!' Calciomercato.com