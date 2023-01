Fedez e quel clamoroso scivolone su Emanuela Orlandi | La risposta della famiglia lascia tutti senza parole

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Il commento è stato ritenuto estremamente fuori luogo, ma lada parte dei diretti interessati hatodi stucco Sta facendo fortemente discutere il contenuto dell’ultima puntata del podcast ‘Muschio Selvaggio’, il fortunato format ideato dae Luis Sal in cui, alla predi ospiti differenti per ogni incontro, vengono affrontate varie L'articolosuLaNewNotizie.it.

Ed è inmomento che, mentre i due conduttori del podcast conversavano con Nuzzi, chesi è decisamente lasciato sfuggire una frase di troppo. Parlando del documentario, infatti,ha ..."Innanzitutto, posso dire Non l'hanno mai trovata" . Poi la risata.è finito nel mirino delle critiche sui social per un passaggio su Emanuela Orlandi, scomparsa ... che inmomento stava ...

Fedez e la battuta su Emanuele Orlandi, pioggia di critiche. Cosa ha ... Trend-online.com

Fedez e la battuta (di pessimo gusto) su Emanuela Orlandi: “Non l’hanno mai trovata..”, scatta la pol... Il Riformista

Emanuela Orlandi, il fratello dopo gaffe di Fedez: Si è scusato, mi ha ... Fanpage.it

Codacons vs Fedez, ecco la sentenza che ha dato ragione al rapper Adnkronos

La vittoria di Fedez in tribunale contro Codacons: «Chiedevate un ... Open

Quel che però ci lascia salvare la frase di Fedez è il presupposto che non ci fosse alla base un’opinione o l’intenzione di approfondire un concetto. Una battuta riuscita male Sicuramente. Ma ...Pietro Orlandi ha fatto sapere che Fedez lo ha chiamato per scusarsi dopo la gaffe fatta a Muschio Selvaggio: “Mi ha detto che non lo ha fatto ...