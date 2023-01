Fedez e la battuta su Emanuela Orlandi | «Non l’hanno mai trovata» È polemica

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Durante il podcast Muschio Selvaggio, il rapper non riesce a contenere le risate quando ricorda che la ragazza scomparsa nel nulla il 22 giugno del 1983 a Roma non è stata. Tra gli altri risponde (anche) Pietro, il fratello di

Leggi anchee la(di pessimo gusto) su Emanuela Orlandi: "Non l'hanno mai trovata..", scatta la polemica social Per il fratello della ragazza scomparsa 40 anni fa si è trattato "di una ..., lasu Emanuela Orlandi: 'Non l'hanno mai trovata', e scoppia a ridere. Pioggia di critiche: 'Disgustoso' Chiara Ferragni e il neonato morto soffocato: 'Anche io ho rischiato quando ho ...

Fedez, la battuta su Emanuela Orlandi con risata sfrenata: valanga di critiche social Corriere TV

Emanuela Orlandi, bufera per la battuta e le risate di Fedez davanti a Gianluigi Nuzzi: cosa ha detto Virgilio Notizie

Fedez, battuta agghiacciante su Emanuela Orlandi: cala il gelo Libero Magazine

Fedez e la risata su Emanuela Orlandi: piovono critiche La Gazzetta dello Sport