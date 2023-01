Fedez e la battuta su Emanuela Orlandi | interviene il fratello Pietro

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Ilha cercato di placare gli animi, cittadina vaticana scomparsa dal 1983 non ha pace. Il caso da poco è stato riaperto e la ragazza è diventata anche “vittima” di unadi. Il rapper e artista, nel corso del suo podcast Muschio Selvaggio, in una puntata dedicata ai casi di cronaca nera si è reso protagonista di unasulla ragazza che ha destato scalpore in rete. All’AdnKronos è intervenuto ildella. “La risata dimentre si diceva che non avevano mai trovato, che ancora la stavano cercando, è stata sicuramente fuori luogo e un po’ mi è dispiaciuto. Ha sbagliato, ma ha parlato per un’ora di mia sorella e questa è la ...

La risata sguaiata di, convinto di aver fatto ladell'anno, ha però scatenato le reazioni degli utenti., lo stesso che in una puntata di qualche mese fa aveva ammesso di non ...Leggi anchee la(di pessimo gusto) su Emanuela Orlandi: "Non l'hanno mai trovata..", scatta la polemica social Per il fratello della ragazza scomparsa 40 anni fa si è trattato "di una ...

Fedez, la battuta su Emanuela Orlandi con risata sfrenata: valanga di critiche social Corriere TV

Emanuela Orlandi, bufera per la battuta e le risate di Fedez davanti a Gianluigi Nuzzi: cosa ha detto Virgilio Notizie

Fedez e la risata su Emanuela Orlandi: piovono critiche La Gazzetta dello Sport

Fedez fa una battuta su Emanuela Orlandi («Non l’hanno mai trovata») e poi scoppia a ridere. Bufera social:... Corriere della Sera

Fedez, battuta agghiacciante su Emanuela Orlandi: cala il gelo Libero Magazine

Fedez nella bufera per una battutaccia su Emanuela Orlandi, ma il fratello Pietro lo assolve con grande stile: "Sono dispiaciuto, ma almeno ha parlato per oltre un'ora di mia sorella" ...Durante il podcast Muschio Selvaggio, il rapper non riesce a contenere le risate quando ricorda che la ragazza scomparsa nel nulla il 22 giugno del 1983 a Roma non è stata trovata. Tra gli altri rispo ...