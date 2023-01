Fedez | che imbarazzo | il paladino del ddl Zan deride una scomparsa

Leggi su nicolaporro

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Difende il Ddl Zan e poi spara a zero sulla tragicadi Emanuela Orlandi. Il nuovo cortocircuito mediatico non poteva che avere come protagonista il rapper, che in una puntata del suo podcast, Muschio Selvaggio, con ospite il giornalista Gianluigi Nuzzi, si è lasciato andare a battute e risatine sulla vicenda della ragazzanel nulla nel 1983. Comportamento che ha portato tutto lo sconcerto di un giornalista d’inchiesta come Nuzzi, che al termine della chiacchierata ha espresso il notevoledi quei momenti: “La risata diera inopportuna. Infatti, io ero income risulta palese dalle mie espressioni e dalle frasi che ho detto”. E prosegue: “A me non piace il black humor, poi ognuno ha i suoi gusti e faccio fatica a capirlo. Ma per un’ora e ...