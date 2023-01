Fedez | battuta sul caso Emanuela Orlandi | pioggia di critiche sui social

Vorrei che questa attenzione ci fosse per le cose realmente gravi, non per una. Al di là di quella piccola parentesi ringrazioche ha dedicato un'ora al caso di Emanuela, lui ha un ...Non m'interessa giudicare il gesto in sé: unainfelice scappa a tutti, eha già telefonato a Pietro Orlandi per scusarsi. La questione interessante è un'altra, non personale ma di ...

Fedez, la battuta su Emanuela Orlandi con risata sfrenata: valanga di critiche social Corriere TV

Emanuela Orlandi, bufera per la battuta e le risate di Fedez davanti a Gianluigi Nuzzi: cosa ha detto Virgilio Notizie

Perché Fedez ha scelto di mandare in onda la battuta su Emanuela Orlandi Domani

Fedez, battuta agghiacciante su Emanuela Orlandi: cala il gelo Libero Magazine

Fedez e la risata su Emanuela Orlandi: piovono critiche La Gazzetta dello Sport

Dopo le battute e le risate nel podcast 'Muschio Selvaggio', Fedez telefona al fratello di Emanuela Orlandi e si scusa ...Fedez si scusa con Pietro Orlandi. È stato proprio il fratello di Emanuela Orlandi a rivelarlo, intervenendo in una diretta Instagram con il giornalista Gianluigi Nuzzi.