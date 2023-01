Fazio | non solo Che Tempo Che Fa | sorpresa in Rai | dove lo piazzano

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Fabiotorna in tv. E questa volta non di domenica e non a CheChe Fa. Il conduttore di Rai 3, in occasione della Giornata della Memoria, affiancherà Liliana Segre. I due condurranno Binario 21, programma in onda su Rai 1 venerdì 27 gennaio. All'interno un viaggio al Memoriale della Shoah della Stazione Centrale di Milano. Da quel luogo nascosto, infatti, il 30 gennaio del 1944 partì il treno che condusse l'allora 13enne Liliana Segre al campo di sterminino di Auschwitz. Con lei altre 604 persone, fra cui suo padre Alberto. Un viaggio in diretta, indietro neldi 79 anni, con tanto di materiali fotografici, stampa e video dell'epoca. Durante Binario 21, la senatrice a vita ricorda i luoghi simbolo della sua esperienza, dalla pietra d'inciampo dedicata al padre Alberto, morto nel campo di sterminio, e posta ...