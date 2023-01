Fallito il tentativo del governo | sciopero dei distributori confermato | alcuni dimezzano la durata

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Ilfatto in extremis dal ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso , di scongiurare lodi 48 ore dei benzinai spacca le rappresentanze sindacali: Fegica e Figisc/Anisa ...

Troppo tardi per revocare lo sciopero "Troppo poco e troppo tardi per revocare lo sciopero" spiegano i presidenti di Fegica e Figisc/Anisa osservando che ildel ministro "peraltro ...Estratto da www.corrieredellosport.it icardi wanda nara Dopo aver provato invano a ricucire il rapporto con Wanda Nara Mauro Icardi è ora pronto alla guerra. Stando agli ultimi gossip che arrivano ...

Assemblea PD, approvati Manifesto e regole del congresso. L’ultimo discorso di Letta: “Fallito tent... Il Riformista

Pd, Letta: 'Periodo molto duro, ma è fallito il tentativo di sostituirci. Tengo per me le amarezze' Repubblica TV

Enrico Letta, "tentativo fallito": ma è serio Liberoquotidiano.it

Altre tre persone sono state condannate per l’assalto alla sede della CGIL a Roma del 9 ottobre 2021 Il Post

Pd, Letta: c'è stato tentativo di sostituirci, è fallito - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Caro Carburante. Scattato lo sciopero dei benzinai, sigle divise sulla durata. Fallito il tentativo in extremis del ministro delle Imprese Urso di scongiurare la mobilitazione. Il tentativo in extremi ...Il tentativo in extremis del governo per scongiurare lo sciopero dei benzinai è fallito: nonostante il ministro delle Imprese Adolfo Urso abbia convocato le tre sigle sindacali Faib, Fegica e Figisc p ...