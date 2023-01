Fabio Pinelli vicepresidente Csm | lavorerò con la Costituzione

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) "Ringrazio la parte politica che ha ritenuto di poter spendere e investire con una candidatura in Parlamento su una figura non politica e indipendente". Lo ha detto il neo elettodel ...

e' il nuovo vice presidente del Consiglio superiore della magistratura. Appoggiato dal centrodestra, su indicazione della Lega, e' stato eletto al terzo scrutinio ottenendo 17 voti, ...L'avvocato, candidato della Lega è il nuovo vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura., ha prevalso con 17 voti e succede a David Ermini, eletto alla alla terza votazione, ...

Csm, il nuovo vicepresidente è il leghista Pinelli Domani

Csm, nuovo vicepresidente è Pinelli il candidato della Lega Agenzia ANSA

Csm, eletto vice presidente il laico Fabio Pinelli, indicato in Parlamento dalla Lega la Repubblica

Rivoluzione al Csm, un penalista alla vicepresidenza: chi è Fabio Pinelli ilGiornale.it

Fabio Pinelli, l’avvocato in quota Lega nuovo vicepresidente del Csm: ha difeso Morisi e Siri Il Fatto Quotidiano

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...PADOVA - Al terzo scrutinio l'avvocato padovano Fabio Pinelli, vicino alla Lega, è stato eletto vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura. Ha ottenuto ...