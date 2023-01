Fabio Caressa e la moglie Benedetta Parodi da quanto sono sposati? Quanti figli hanno e come si chiamano?

Piuttosto che gioire per la goleada della sua Lazio ai danni del Milan (anche se in realtà nell'ultima puntata del 'Club' su Sky è stato presentato dacome 'simpatizzante Juve '), Giuseppe Cruciani preferisce soffermarsi sul Napoli e sul suo clamoroso vantaggio in classifica. Sono dodici i punti di vantaggio della truppa di Spalletti ...Io prendo Baschirotto a 4, non Skriniar a 50! Non mi fa vincere lo Scudetto nessuno dei due, quindi diamo le proporzioni alle cose', Così aveva detto qualche giorno fa, frasi che ...

Cassano si scaglia contro Caressa al grido di incompetente: Perché sei lì Di cosa stai parlando Sport Fanpage

Cassano contro Caressa per Skriniar: «Sei un incompetente» Corriere della Sera

Cassano: "Caressa paragona Baschirotto a Skriniar Non capisce una m..." Calcio Lecce

Cassano furioso contro Caressa: "Incompetente, spiegami perché sei li! Sentito cos'ha detto" CalcioNapoli24

Cassano, clamoroso attacco a Caressa: 'Ma che dici Non capisci una minch...' AreaNapoli.it

Tornano su TV8 le sfide a suon di note di Name That Tune – Indovina La Canzone, l’agguerrita gara musicale tra VIP prodotta da Banijay Italia, in prima visione assoluta, da quest ...“Skriniar Un buon difensore ma è pur sempre un difensore, si può sostituire. Io prendo Baschirotto a 4, non Skriniar a 50! Non mi fa vincere lo Scudetto nessuno dei due, quindi diamo le proporzioni ...