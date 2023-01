F1 | Wolff sul rinnovo di Hamilton | “Negozieremo | per Lewis ci sarà sempre posto”

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) In un’intervista rilasciata a Auto, Motor und Sport, Totoha fatto chiarezza suldi contratto di, in scadenza a fine 2023: “Come ho già detto,avràundi guida con questo team. La decisionediscussa tra noi. Se le cose non andassero bene, sono certo chesarebbe il primo a farlo presente.come già fatto in passato, non penso che le cose cambieranno“. Secondo ciò che è emerso di recente,e la Mercedes starebbero parlando di unper altri due anni, con il sette volte campione del mondo al volante delle Frecce d’Argento fino al termine del 2025. SportFace.

ROMA - Il finale di 2022 in crescendo, ha permesso a Mercedes di avvicinarsi con più fiducia alla nuova stagione di F1. Fiducia che Toto Wolff ha confermato anche di recente, al podcast Beyond the gri ...Le frecce d'argento hanno trovato il modo di risolvere il porpoising, ma il team principal avverte: "Rimaniamo umili" ...