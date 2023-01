F1 | test Ferrari a Fiorano | 119 giri per Carlos Sainz nel day-2

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Giornata diper la, dove in condizioni di bagnato è sceso in pistaper preparare la nuova stagione di Formula 1. Dopo il day-1 con Robert Shwartzman, anche il pilota spagnolo si è messo al volante della SF-21 per i primi veridel 2023, in attesa di Charles Leclerc, protagonista nel day-3 giovedì 26 gennaio. Per119in pista, prevalentemente con gomme wet: quando è passato alle slick, infatti, il madrileno è dovuto tornare indietro viste le condizioni dell’asfalto. SportFace.

Giornata diper Carlos Sainz con ladel 2021 a Fiorano, nel rispetto del programma avviato ieri con il terzo pilota Robert Shwartzman e che proseguirà domani con Charles Leclerc. Per i due piloti ...... come appunto nel caso della. Ila Sebring del quale si è reso protagonista la499P è servito anche per effettuare alcune riprese promozionali Proprio a Sebring la nuova...

I primi test della Ferrari a Fiorano con Shwartzman Tuttosport

Ferrari, Shwartzman inaugura i test a Fiorano con 77 giri Autosprint.it

Ferrari: Sainz in pista per test a Fiorano con la SF2021 - F1 Agenzia ANSA

F1 | Test Ferrari: a Fiorano oggi è il turno di Sainz sulla SF21 Motorsport.com - IT

F1, per la Ferrari seconda giornata di test a Fiorano: va in pista Sainz Sky Sport

(ANSA) - ROMA, 25 GEN - Giornata di test per Carlos Sainz con la Ferrari del 2021 a Fiorano, nel rispetto del programma avviato ieri con il terzo pilota Robert Shwartzman e che proseguirà domani con ...Ferrari si prepara alla stagione in arrivo facendo scendere in pista i piloti titolari a Fiorano sulla SF-21 del 2021. Dopo una giornata dedicata al terzo pilota Robert Shwartzman martedì 24 gennaio… ...