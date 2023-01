F1 | Carlos Sainz percorre un Gran Premio abbondante a Fiorano | test per rompere il ghiaccio

(Di mercoledì 25 gennaio 2023)è sceso in pista aper una giornata di allenamento al volante della SF21, la monoposto che ha disputato il Mondiale un paio di anni fa. Lo spagnolo ha così interrotto la pausa invernale e ha avuto modo diil, lanciandosi verso il campionato che scatterà il prossimo 5 marzo. Il pilota della Ferrari ha girato poco in mattinata a causa dell’asfalto bagnato che lo ha costretto a usare le gomme demo wet, mentre nel pomeriggio è riuscito a montare gli pneumatici da asciutto e ha complessivamente percorso 354 km, ovvero una distanza superiore a un. Nonostante i 7 °C e un freddo pungente, dietro le reti del tracciato erano presenti numerosi appassionati. Questa finesta di trainingprivato, aperta ieri dal ...

La Ferrari ha riacceso i motori. Sulla pista di casa, a Fiorano,si è tolto un poco di ruggine dopo un lungo lavoro svolto in palestra, guidando la SF21 di due anni orsono e completando ben 119 giri. La Federazione permette ai team di utilizzare le ...Centodiciannove giri, 354 km. Questa, in numeri, la giornata dia Fiorano . Una mattinata fredda, invernale, tuttavia importante per il pilota spagnolo, che è sceso per la prima volta in pista in questa stagione con una sessione di test sul circuito ...

Sainz si gode la 812 Competizione: ecco la prima Ferrari di Carlos Tuttosport

Carlos Sainz si gode la sua nuova Ferrari Corriere dello Sport

Carlos Sainz, il pilota della Ferrari ritira la sua supercar del Cavallino Auto.it

Carlos Sainz, che potenza la sua nuova Ferrari! Tuttosport

Carlos Sainz è sceso in pista a Fiorano per una giornata di allenamento al volante della SF21, la monoposto che ha disputato il Mondiale un paio di anni fa. Lo spagnolo ha così interrotto la pausa inv ...Giornata di test per Carlos Sainz con la Ferrari del 2021 a Fiorano, nel rispetto del programma avviato ieri con il terzo pilota Robert Shwartzman e che proseguirà domani con Charles Leclerc. Per i ...