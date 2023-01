Extraordinary | su Disney Plus la serie comedy sui superpoteri

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Arriva sutvche ironizza sulla protagonista senza poteri in un mondo di persone con poteri Arriva a partire dal 25 gennaio subritannica che ruota intorno alle vicende di Jen, protagonista di 25 anni che è l’unica persona senza poteri in un mondo in cui tutti sono dotati di. Queste capacità speciali si manifestano spontaneamente all’età di 18 anni, ma qualcosa è andato storto con Jen, che non ha ricevuto i suoi poteri e si chiede il motivo di quest’anomalia. Così, il suo fidanzato e le sue amiche provano a riscuoterla da questa tristezza e Jen inizia un percorso alla ricerca del proprio superpotere, finendo per scoprire il valore ...

Scritta da Emma Moran e prodotta da Sid Gentle (Killing Eve), la serie tv che mescola elementi comedy ai superpoteri, ha ottenuto il rinnovo per la stagione 2.

It's only released today on Disney+, but new superhero show Extraordinary has already been given the greenlight for season 2 ...La serie comedy disponibile su Disney+, Extraordinary, ha ottenuto il via libera per la produzione di una seconda stagione.