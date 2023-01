Extraordinary | la recensione | essere straordinari in un mondo di persone straordinarie

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Dopo Wedding Season e David Beckam: Squadre da Salvare, la nuova serie originale britannica di Disney+ ci fa fare un tuffo in unin cui tutti a 18 anni acquisiscono un superpotere. Tutti tranne la protagonista Jen, e questa è la storia della sua vita e dei suoi amici. C'è qualcosa di assolutamente unico e spassoso che poi purtroppo si perde nei meandri del proprio, in, la nuova serie originale comedy britannica di Disney+ disponibile dal 25 gennaio sulla piattaforma con tutti gli otto episodi, che fa seguito alla comedy romantica d'azione Wedding Season e alla docuserie David Beckham: Squadre da Salvare, già disponibili in streaming. Come a volte capita, la prima metà della storia diventa qualcos'altro nella seconda metà, andando a svilire ed intaccare quanto di buono fatto inizialmente, pur rimanendo piacevole ...