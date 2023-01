Presente anche l'ambasciatore Giampiero Massolo, presidente del comitato promotore diRoma. . 25 gennaio 2023Sul tavolo la candidatura di Roma ad ospitare. Kerkentzes e' arrivato a Palazzo Chigi con l'ambasciatore Giampiero Massolo, presidente del comitato promotore diRoma. red - fil 25 ...

Expo 2030, gli organizzatori in visita a Roma. La Capitale per tre giorni sarà osservata speciale RomaToday

Expo 2030: Meloni incontra Kerkentzes a P.Chigi - Politica Agenzia ANSA

Expo 2030, Gualtieri porta Kerkentzes a Tor Vergata: “La candidatura Siamo fiduciosi” RomaToday

Expo 2030, il comitato organizzatore oggi a Tor Vergata RomaToday

Expo 2030, Gualtieri incontra il segretario del Bie in Campidoglio La7

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “interazioni e funzionalità semplici”, “miglioramento dell'esperienza”, “mi ...Per Expo 2030 la Capitale ha pianificato investimenti che superano i 5,8 miliardi. Ma l’evento «non lascerà buchi in Bilancio» ...