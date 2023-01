Eugenie di York annuncia la seconda gravidanza | la reazione di Sarah Ferguson

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Nella giornata di ieri la principessa Eugenia die il marito Jack Brooksbank hanno condiviso un post su Instagram perre a tutti i fan che è in arrivo il loro secondo figlio. La coppia, che è convolata a nozze nell’ottobre del 2018, ha un figlio di nome August Philip Hawke, che compirà 2 anni il mese prossimo. Sui social è arrivata anche la risposta entusiasta di. La duchessa di, infatti, ha commentato con gioia ladella figlia dicendosi felice di diventare di nuovo nonna. Non c’è un commento simile da parte dell’ex marito, il principe Andrea, che mantiene le distanze dai riflettori dopo lo scandalo che lo ha coinvolto con accuse di abusi sessuali. AnsaIl bambino in arrivo sarà il terzo nipote per Sara, che condivide ...

L’annuncio sull’account Instagram ufficiale della figlia minore di Sarah Ferguson e del principe Andrea. Lei e il marito Jack Brooksbank sono già genitori del piccolo August Philip Hawke ...Lo ha annunciato Buckingham Palace, precisando che il prossimo lieto evento riguarderà la principessa Eugenie – secondogenita di Andrea ... indiscrezioni dei tabloid secondo cui il duca di York – ...