Essere omosessuali non è un crimine Il monito di Papa Francesco

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Il Santo Padre condanna le leggi che criminalizzano l'tà: "Sono ingiuste. È peccato mancare di carità gli uni verso gli altri. Dio ci ama per come siamo"

non è un crimine" . Lo ha affermato Papa Francesco nell'intervista rilasciata all' Associated press . Bergoglio, che nei suoi primi dieci anni di pontificato più volte ha ribadito ...L'omossessualità è un peccato ma non un crimine Quanto all'omosessualità espone il suo pensiero non nuovo sull'argomento: "non è un crimine. La condanna dell'omosessualità arriva ...

Pace definitiva per l’Ucraina; l’omosessualità non è un crimine; con Ratzinger ho perso un padre; le critiche degli oppositori sono “fastidiose ...Papa Francesco: “Distinguiamo tra peccato e crimine” “Essere omosessuali non è un crimine. Sì, è un peccato, va bene: ma prima distinguiamo tra peccato e crimine. È peccato anche mancare di carità gli ...