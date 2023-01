(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Un'altra strage con armi da fuoco negli Usa. Un massacro quotidiano, che non ha fine. Un giovane di 21 anni si èto dopo averto e ucciso...

Mentreneltira fuori la pistola. Ci sono due persone che stanno consumando del cibo e allora lui spara". Sono le prime due vittime dell'attacco dell'uomo, mentre la terza muore poco ...un signore nei locali della normalissima e legalissima concessionaria automobilistica. Il ...concessionaria di auto ma anche in una gioielleria o in uno studio professionale o anche in un...

Entra in un negozio, spara e uccide tre persone a caso: poi scappa in auto e si suicida Today.it

Entra nel negozio dell'ex moglie e accoltella il nuovo compagno ... Fanpage.it

Melegnano, la storica gastronomia che non riesce a chiudere: «I nostri clienti ci pregano di non abbandonarli» Corriere Milano

Terni. Incappucciato entra in negozio e ruba la borsa della titolare ilmessaggero.it

Entra in negozio, vince un'auto - La Voce di Rovigo La Voce di Rovigo

PORTO SANT’ELPIDIO - Lei di Fermo, lui di Montegranaro, rubano dolciumi dagli scaffali del supermercato In’S (ex-Tuodì) che si trova di via Firenze a Porto Sant’Elpidio ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Usa: sparatoria in un negozio a Yakima, nello Stato di Washington. Almeno 3 morti ...