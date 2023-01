Emily Ratajkowski sposa dark e sexy chiusa nella scatola in strada

Leggi su lookdavip.tgcom24

(Di mercoledì 25 gennaio 2023)e Versace, che connubio perfetto! La più sensuale delle maison del lusso e la piùdelle modelle si sono unite per la campagna pubblicitaria primavera-estate 2023. Il risultato è bollente. Davanti alla lente del duo di fotografi Mert Alas e Marcus Piggott, Emrata posa con audacia, indossando i pezzi chiave della collezione della Medusa. La donna di Donatella Donatella e“La donna Versace è forte, determinata e sempre al comando. Per questa stagione la preferisco in nero o in colori audaci, con silhouette potenti”, ha dichiarato Donatella Versace in occasione del lancio degli scatti pubblicitari. Nessuno meglio dipoteva interpretare questa visione della stilista. “Essere il volto di Versace è sempre stato un mio sogno, sul set mi davo ...