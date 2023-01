Elodie e Andrea Iannone e il loro amore a gonfie vele | stanno per fare il “passo”

Leggi su tvzap

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) SOCIAL. L’tra. Sono stati paparazzati sta baci roventi e sorrisi complici. Secondo il settimanale “Chi” i due andranno a vivere insieme. Resta da capire dove, se in Italia o in Svizzera. >>incinta: «Tre mesi di noi…». La foto del pancione fa impazzire il webInannone innamorati per le strade di Milano Sembra proprio che la ruota pergiri davvero bene di questi ultimi tempi. Dopo album di successo e dischi d’oro, ora trova anche l’. Infatti dopo la rottura con il rapper Marracash, la cantante, ritrova l’affetto in, il famoso pilota. Ecco che i due sono stati ...