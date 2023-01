Elenoire Casalegno e Vittorio Sgarbi | perché è finita la loro storia d’amore

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Forse non tutti lo ricordano, ma Eleonoireha avuto in passato unaconed è stato proprio in quel momento (erano gli anni ’90) che ha guadagnato la popolarità. Molti guardavano con un occhio particolare a quella relazione soprattutto per la forte differenza d’età, masi erano difesi sottolineando come a unirli ci fosse una stima reciproca che andava al di là dell’attrazione che è spesso predominante quando si inizia una relazione. Il sottosegretario alla cultura sarà ospite ad Oggi è Un Altro Giorno, nello spazio dedicato a Pino Settanni, artista grande autore della fotografia italiana.ha sempre dimostrato di essere un autentico estimatore della bellezza in toto, non solo in qualità di eccellente critico ed ...