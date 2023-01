Edilizia | Pd chiede indagine su effetti incentivi | Serracchiani | ' servono dati certi'

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Roma, 25 gen. (Adnkronos) - Unaconoscitiva suglimacroeconomici e di finanza pubblica derivanti dagliin materia. E' la proposta presentata oggi alla Camera dal Pd con la presidente dei deputati dem, Debora, il capogruppo in commissione Bilancio, Ubaldo Pagano, e quello in commissione Ambiente, Marco Simiani. "Da cosa siamo partiti? Intanto non parliamo solo di superbonus -ha spiegato- ma di una serie diche da anni accompagna il settore dell'e oggi ci sono le condizioni per fare una seria valutazione di costi e benefici non solo economici ma anche sociali e ambientali. Se vogliamo capire fin dove spingerci o se ripensare alcuni strumenti, oggi è arrivato il momento per ...

Il sindacato studentescoun impegno, ai candidati alla presidenza e ai candidati consiglieri,... per degli investimenti straordinari sull'Scolastica, per l'approvazione di Carriere ...Il 9 agosto 2022, dunque, la società Sereni Orizzonti in accordo con il Comuneall'Ulss 3 ... specificando che basteranno 60 giorni dal rilascio della licenzaper rendere il Centro ...

Edilizia: Pd chiede indagine su effetti incentivi, Serracchiani ... Il Sannio Quotidiano

Ecobonus: doppia detrazione su un solo immobile È possibile Edilizia.com

Bonus Gas: chi sono le imprese "gasivore" Tutti i requisiti Edilizia.com

Ex Snia, il Campidoglio prova a salvarsi dalle contestazioni: "Allarghiamo il monumento naturale" RomaToday

Bonus Mobili: massimale annuo deve includere spese già sostenute Edilizia.com

Spunta l’ipotesi di un Superbonus al 110% fino al 2026 solo per le case popolari e le cooperative. A chiedere una rivisitazione dell’agevolazione sarebbe Forza Italia che ha chiesto al Mef una proroga ..."Situazione drammatica, imprese costrette a licenziare" (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 24 gen - "E' indispensabile sbloccare subito i crediti del superbonus per evitare ricadute pesanti per pr ...