Ecco l' ordinanza della Cassazione che libera Vivendi e può cambiare il destino di Tim

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Può sembrare una questione di lana caprina, ma non è assolutamente così. Fuori da tecnicismi, l’del 24 gennaio con la quale la Corte distabilisce che anche se dovesse avere la maggioranza nel consiglio di amministrazione di Tim,non sarebbe costretta a consolidare il maxi-debito che fa capo al gruppo di tlc, fornisce un’arma negoziale “importantissima” ai primi azionisti dell’ex monopolistatelefonia. Nella partita che si è scatenata con le dimissioni dell’ad del colosso francese dei media, Arnaud de Puyfontaine, dal consiglio di Tim significa che – volendo – domanipotrebbe chiamare l’assemblea di Tim (dove avrebbe gioco facile a far passare le sue istanze), presentare una lista di maggioranza composta da 10 consiglieri e non per questo le potrebbe essere ...