(Di mercoledì 25 gennaio 2023) E’ uscito il terzo album della band italo-zelandese. Dopo avere lanciato il primo singolo Giving Up, . Il filo conduttore dei dieci brani del progetto è la consapevolezza, la consapevolezza di vivere una situazione difficile aggrappandosi a quelli che sono i valori reali della vita: l’amore e l’empatia. Ogni brano è un viaggio attraverso queste emozioni, vissute nei momenti quotidiani di ognuno di noi. Nato dalla fusione eccezionale dei gusti musicali di ogni componente questo disco esprime ciò che realmente sono iTo. Un album pop rock, distribuito da Universal Music Italia e già disponibile nei principali store. E’ un disco dalle sonorità moderne ed internazionali, condito da influenze hip-hop, rap e rock anni 60-70, impreziosito dalla collaborazione con il manager internazionale Andrea Dulio (manager prima degli Oasis e ora dei fratelli ...

Endless Vacation Summer approfondimento Miley Cyrus ...di questa sua nuova fatica discografica riflettono la forza che'...gli artisti che hanno mandato un chiaro messaggo ai loro ex ...come ha fatto Paris Hilton, la prima vera It Girl Gli abusi ...'ereditiera dell'impero alberghiero Hilton ha annunciato la ... Ha anche pubblicato unche porta il suo nome: il suo primo ...

Ecco l’album Awake, il nuovo lavoro in studio dei Down To Ground La Prima Pagina

ULTIMO ecco la tracklist del suo nuovo album "Alba" Newsic

Levante, ecco la cover del nuovo album 'Opera Futura' Agenzia ANSA

Sanremo 2023, arriva Carla Bruni: ecco cosa farà Il Fatto Quotidiano