Ecco i duetti di Sanremo 2023

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Paola & Chiara Anche quest’anno il Festival didedicherà una serata alle cover. Venerdì 10 febbraio i 28 cantanti in gara, accompagnati da uno o più ospiti, si esibiranno sulle note di celebri canzoni, italiane o straniere del repertorio che va dagli anni ‘60 ai 2000. Ma con chi canteranno? Partiamo da una delle coppie più attese all’Ariston: Paola & Chiara. DavideMaggio.it è in grado di anticipare in anteprima che le sorelle Iezzi, in gara adopo 18 anni, nella serata deiverranno affiancate da Merk & Kremont, duo di dj e produttori di successi internazionali (come Hands Up) formato da Federico Mercuri e Giordano Cremona (figlio del comico e illusionista Raul Cremona). In attesa della lista definitiva, Il Giornale anticipa altri, a cominciare da quello di J-Ax: al Festival ...