“È stato Stefano” Belen Rodriguez | succede dopo le voci sulla crisi tra loro | “Guardate qui”

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 25 gennaio 2023)traDe Martino e, il gesto sotto gli occhi di tutti. Il pettegolezzo non fa che circolare da circa una settimana,alcuni indizi raccoltivita di coppia.poco attiva sui social e nessuna foto disul profilo, così come nessun postl’ospitata del marito a C’è Posta per Te.il gesto della mamma di, oggi arriva anche quello dell’ex ballerino. Il gesto diDe Martino per. L’ipotesi che la coppia potesse trovarsi ad affrontare un altro periodo diha decisamente turbato l’animo dei fan. Una prima smentita, però sarebbe arrivata grazie al ...