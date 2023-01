E poi c’è la vera trattativa | quella tra magistrati e giornalisti

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Al direttore - “Sono depresso: nessuno intercetta le mie telefonate” (Francesco Cossiga).Michele Magno Al direttore - Si annuncia, caro Cerasa, l’avvio di alcune clamorose indagini che potrebbero riscrivere la storia italiana ed europea. La prima riguarda latra Giuseppe Garibaldi e la mafia, durante l’impresa dei Mille, per cui è prevista l’ipotesi di imputare all’Eroe dei due mondi il reato di concorso esterno in associazione criminale e di voto di scambio (nel referendum per l’annessione). Camillo Benso di Cavour sarebbe invece incriminato del reato di corruzione internazionale, per aver incaricato la contessa di Castiglione di sedurre Napoleone III allo scopo di ottenere l’appoggio della Francia all’Italia nella Seconda guerra di indipendenza. Nel primo caso sarà importante la testimonianza dei pronipoti e discendenti di esponenti borbonici pentiti. ...