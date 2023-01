“È nato” Primo figlio per la ricchissima vip | a 41 anni E il nome è tutto un programma

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Fiocco azzurro per la famosa ereditiera Paris Hilton. La cantante, modella, attrice, imprenditrice e stilista statunitense è diventata mamma. È lei stessa ad annunciare sui social l’arrivo del suo. Su Instagram la donna ha scritto: “Non ci sono parole per esprimere quanto sei già amato”. Nello scatto è presente la mano della mamma e del piccolo. Poi la 41enne ha lasciato impresso un piccolo un cuoricino blu a corredo della foto. Da quello che racconta poi la stampa statunitense si tratterebbe di un nimboda una madre surrogata. La conferma da una fonte vicina: “Paris Hilton e Carter Reum hanno dato il benvenuto a un bambino tramite madre surrogata. Paris è incredibilmente felice e ha sempre sogdi diventare mamma. I suoi amici e la sua famiglia sono entusiasti per lei e sanno che sarà la mamma ...

La starlette ed ereditiera dell'impero alberghiero Paris Hilton ha annunciato la nascita del suofiglio su Instagram. Secondo i media americani si tratta di un maschioda una madre surrogata. 'Non ci sono parole per esprimere quanto sei già amato', ha detto l'ex star del reality 41enne ...... ha infatti già vinto (anche se di stretta misura) ilturno lo scorso 13 - 14 gennaio, ... Capo di Stato maggiore dell'esercito in pensione ed ex presidente del Comando militare della, la ...

Paris Hilton, è nato il primo figlio con Carter Raum da madre surrogata Corriere della Sera

Paris Hilton diventa mamma: è nato il suo primo figlio la Repubblica

Paris Hilton, nato il primo figlio: così lo ha annunciato sui social Corriere dello Sport

Benvenuto Enea, il primo bambino nato in Lombardia nel 2023 Lombardia Notizie Online

Ore 00:00:05 benvenuto Enea, il primo nato alla Clinica Mangiagalli ... Policlinico di Milano

Trenta carri armati americani per l'Ucraina. Questo sarebbe il numero dei tank Usa pronti a partire per Kiev. E la mossa sbloccherebbe anche l'invio imminente dei Leopard, ...La starlette ed ereditiera dell'impero alberghiero Paris Hilton ha annunciato la nascita del suo primo figlio su Instagram. Secondo i media americani si tratta di un maschio ...