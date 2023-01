È finita | si è conclusa la vertenza per i licenziamenti di Facebook in Italia

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) L’iter si è concluso. Dopo mesi di trattative, iniziate immediatamente dopo la notizia – che aveva avuto un impatto globale – di 11mila esuberi all’interno della galassia di Meta, i dipendenti dihanno conosciuto il loro destino. Nella giornata di ieri, infatti, c’è stato l’ultimo incontro tra l’azienda e i sindacati, i cui esiti sono stati vidimati anche dall’assemblea dei lavoratori della Big Tech che ha una sua sede a Milano. Il risultato? Non saranno più 23 i lavoratori coinvolti nel processo didi(che rappresentavano il 17% della forza lavoro presente sul territoriono), ma il loro numero è sceso a 12. Inoltre, ci sono delle condizioni che potrebbero in qualche modo tutelare anche questi ultimi dipendenti che, con ogni ...

È stato trovato un accordo tra le parti coinvolte: dimezzati gli esuberi; inoltre, le condizioni individuate dovrebbero tutelare anche chi verrà coinvolto nel procedimento di uscita dall'azienda