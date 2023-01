Dybala racconta tutto sulla manovra stipendi | “Juve | tre ci venivano dati indietro” – LA DEPOSIZIONE

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Paulo Exequeilagli inquirenti ladella: “Tre mensilità ci dovevano essere restituite. Comunicato non corrisponde a ciò che abbiamo firmato“. Paolo Ziliani pubblica lo stralcio delle domande a cuiha dovuto rispondere durante l’indagine che vede coinvolta la. L’ex giocatore bianconero, ora alla Roma,esattamente quanto accaduto. Ma torniamo un attimo: laaveva annunciato ilin comunicato ufficiale: “ntus Football Club S.p.A. comunica, in ragione dell’emergenza sanitaria globale attualmente in corso che sta impedendo lo svolgimento dell’attività sportiva, di aver raggiunto un’intesa con i calciatori e ...

Commenta per primo La Roma sta lavorando con Pauloper provare a rinnovare il proprio contratto firmato soltanto la scorsa estate e in scadenza ... COM CHE... IL CALCIOMERCATO (SENZA IL ...... quella di Rafael Leao è un problema per i rossoneri e quella di Kim epreoccupano Napoli e ... COM CHE... IL CALCIOMERCATO (SENZA IL PUNTO COM). UNO SGUARDO IRONICO PER PORTARVI OGNI ...

Mourinho racconta la telefonata disperata a Dybala: Questo è Paulo ... Sport Fanpage

Giù le mani da Paulo Dybala. Con il Napoli ci pensa lui Il Romanista

Roma, tutti i segreti della clausola di Dybala Calciomercato.com

Rincon racconta un aneddoto su Dybala. Una volta gli chiesi: "Perché non ti compri una Ferrari La sua Chiamarsi Bomber

Le parole di Del Piero sono una beffa atroce: Dybala esalta la Roma ... Sport Fanpage

Lo racconta il campo, lo confermano i numeri, lo testimoniano i risultati: c’è una Roma senza Dybala e una con la Joya in campo. E al netto di possibili o potenziali problemi fisici, non esiste ...Non esiste pubblicità negativa: basta che se ne parli, nel bene o nel male. Rush! è il nuovo album dei Maneskin uscito oggi con 17 brani, alla faccia della scaramanzia. La rivista statunitense The Atl ...