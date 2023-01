Durante | Giuntoli è un cavallo di razza | ha idee e passione

Leggi su terzotemponapoli

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Sabatino, agente Fifa, ha parlato a "1 Football Club" su 1 Station Radio, di seguito le sue dichiarazioni: Futuro di Skriniar? "Non capisco perché si debba parlare tanto di questo calciatore. Chi è Milan? Ci sono tanti calciatori simili allo slovacco... Vedi Kim del Napoli, ha qualcosa in meno di Skriniar? In passato è stato offerto Eder Militao all'Inter, le nostre società dormono, non decidono o decidono in ritardo. Poteva essere ingaggiato anche Alvarez, calciatore molto più essenziale e cinico rispetto a Lautaro. Al Mondiale ha giocato, infatti, Julian. Alla fine dell'anno, i nerazzurri venderanno probabilmente Lautaro e riceveranno circa 80 milioni. Skriniar è un buon calciatore, ma non di altissimo livello. Farà probabilmente la differenza in Francia, ma in Premier? Potrebbe anche non farla... Lo Stoccarda ha un difensore classe 98' simile a Milan. ...