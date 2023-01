Dune | Parte 2 | Austin Butler svela i segreti del cattivo Feyd-Rautha Harkonnen

(Di mercoledì 25 gennaio 2023), fresco di candidatura agli Oscar 2023 per Elvis, ha parlato del suo nuovo ruolo in2, dove vestirà i panni di-Rutha, nipote del temibile Barone Vladimir. Fresco di una nomination agli Oscar 2023 come miglior attore per la sua performance in Elvis,è pronto a vestire i panni del-Ruthanell'attesissimo2, sequel del kolossal sci-fi diretto da Denis Villeneuve. Un ruolo ben diverso da quanto fatto in passato e che ha divertito molto l'attore. "Si è trattato di un qualcosa che non avevo mai fatto prima d'ora e mi sono divertito molto a collaborare con tutti" ...

