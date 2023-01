Duetti Sanremo 2023 | spoiler | anche Fedez dopo risate su Emanuela Orlandi

Leggi su tvpertutti

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Negli ultimi anni la quarta serata del Festival diè stata dedicata alle cover e ai. In questa occasione i cantanti in gara si esibiscono con un pezzo da loro scelto, diverso dal brano sanremese con cui gareggiano, decidendo di farsi affiancare da altrettanti artisti. Quest'anno i Big dovranno scegliere una canzone pubblicata tra gli anni sessanta e i duemila. A differenza delle precedenti edizioni, quest'anno saranno «obbligati» dal regolamento a farsi accompagnare da ospiti italiani o stranieri. Le esibizioni deidisaranno votate dalla giuria demoscopica e della sala stampa oltre che tramite il televoto da casa. In attesa che Amadeus annunci gli ospiti nella serata dei, Il Giornale haato diversi nomi che dovrebbero ...