Due incendi in poche ore in autostrada | tir prende fuoco | 23enne illeso

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoMugnano del Cardinale (AV) – Super lavoro dei Vigili deldi Avellino che la notte scorsa sono intervenuti sull’A16 Napoli-Canosa per l’o che ha avvolto un’auto in transito nel territorio del comune irpino di Mugnano del Cardinale. Il giovane alle guida, undi Mercogliano, è stato tratto in salvo. Successivamente i Caschi Rossi sono intervenuti nei pressi del casellole di Avellino Ovest per un principio dio che ha interessato un tir che da Caserta era diretto a Bari. L’autista ha tentato di spegnere le fiamme con un estintore. L’intervento dei Vigili delha evitato il peggio. L'articolo proviene da Anteprima24.it.