“Dritto e Rovescio” | ecco le anticipazioni di giovedì 26 gennaio

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Domani sera,26, in prima serata su Retequattro, nel nuovo appuntamento con “”, Paolo Del Debbio intervisterà il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi in merito alla stretta attualità politica: dal tema della giustizia, all’economia fino ad arrivare alle prossime sfide del Governo. Leggi anche –> Davide Donadei riceve un misterioso messaggio aereo: Sarah indaga Al centro della serata, l’arresto di Matteo Messina Denaro e un focus sul caro bollette e sul caro benzina che stanno mettendo in difficoltà gli italiani. Tra gli ospiti di Paolo Del Debbio: Augusta Montaruli, Davide Faraone, Vittoria Baldino, Giuliano Granato, Silvia Sardone, Alfonso Pecoraro Scanio. L'articolo proviene da 361 Magazine.

