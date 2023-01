Dopo l' Algeria è la volta della Libia | Meloni va a Tripoli | cosa c' è in ballo

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 25 gennaio 2023)il viaggio in, dove ha lanciato il "nuovo piano Mattei" per l'Africa, Giorgiasi appresta a volare in. È prevista per sabato 28 gennaio la missione apremier insieme al vice e ministro degli Esteri Antonio Tajani e al ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Sono due i dossier principali sul tavolo: energia e migranti. La visita di sabato arriva a conclusione di una serie di missioni nell'areapresidente del Consiglio e dei due ministri, nell'ambito di quel Patto per il Mediterraneo con cui coinvolgere i Paesi più direttamente interessati alla stabilizzazione, fondamentale per arginare i flussi migratori ma anche per assicurare maggiori forniture di gas all'Italia e ...