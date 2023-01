“Dobbiamo avvisare Nikita” GF Vip 7 | appello della famiglia | con polemica | “Deve sapere tutto”

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Giorni difficili perPelizon al GF Vip. Durante l’ultima puntata è stata attaccata pesantemente dalla mamma di Luca Onestini, il vippone con cui ha avuto un flirt nella casa. La donna è entrata nel loft di Cinecittà per difendere il figlio dopo che la coinquilina lo aveva, non proprio velatamente, accusato di averla illusa per poi rifiutarsi di approfondire il loro rapporto. La signora Carla dapprima ha difeso il figlio: “Sei un ragazzo pulito e trasparente. Le persone che dicono la verità sono scomode per quelle false. Sai ragionare e li costringi a inventare nuove bugie” Poi è partita all’attacco diPelizon: “Non hai credibilità. Sei una grande stratega, anche la cena è stata una strategia alla quale non ha creduto nessuno. Ti saresti meritata un Antonino che ti portasse sotto le coperte e ti scaricasse il giorno dopo”. E si è ...