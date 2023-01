Dl immigrazione | la maggioranza si spacca | inammissibili gli emendamenti della Lega che voleva riproporre il decreto Salvini

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) I presidenti, di Forza Italia e Fratelli d'Italia, delle due commissioni davanti a cui si sta svolgendo l'iter di conversione in legge fermano il colpo di mano. Il Carroccio protesta: "Fatto gravissimo". Il plauso delle opposizioni: "Fallito il blitz per riscrivere la normativa...

...gestione caotica che ha favorito l'clandestina. In Toscana ci sono circa 31 mila stranieri irregolari (cosi' come calcolato nel Piano di Sviluppo Regionale 2021 - 2025), la...Si spacca il fronte dellasul tema. E in modo clamoroso. Tutti e quindici gli emendamenti a firma leghista al decreto Piantedosi sono stati dichiarati inammissibili dai presidenti delle due commissioni,...

Dl immigrazione, la maggioranza si spacca: inammissibili gli emendamenti della Lega che voleva riproporre il … la Repubblica

La Slovenia registra un forte aumento dell'immigrazione irregolare EURACTIV Italia

Migranti, Petrucci (FdI): in Toscana 31 mila irregolari, troppi Agenzia askanews

Immigrazione, l'assessore Lai incontra il ministro del Senegal Diop Gazzetta Sarda

Il premier olandese Mark Rutte: «La risposta agli incentivi Usa Aiuti di Stato mirati e riforme» Corriere della Sera

con i quali di fatto si vuol riscrivere la legge sull'immigrazione, chiedendo ai presidenti di valutare con attenzione se questi possano essere ammessi o meno alla discussione. A nostro avviso non ...Il premier olandese è «titubante» nei confronti di ogni forma di nuovo debito comune e sull’allentamento delle regole sugli aiuti di Stato ...