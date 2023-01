ha anche eguagliato la serie di vittorie consecutive di Seles, che si impose nei primi 26 incontri disputati su quella che oggi chiamiamo Rod Laver Arena. La sua striscia iniziò con il ...Superato lo spettro del problema fisico, almeno apparentemente, Novaksupera il setaccio ... Tredicesima volta tra i primi otto per il fenomeno serbo, cheil numero di vittorie ...

Djokovic eguaglia Monica Seles: è il re della Rod Laver Arena Tiscali

Australian Open, Djokovic domina Rublev: semifinale contro Paul la Repubblica

ATP Adelaide, Djokovic batte Korda al terzo set: “Credevo fosse più vicino lui alla vittoria. Questi match danno più fiducia” Ubitennis

Djokovic più forte del dolore, batte Dimitrov in 3 set AGI - Agenzia Italia

Australian Open - Sinner eguaglia Federer con 8 partecipazioni ... Eurosport IT

Melbourne, 23 gen. -I numeri di Novak Djokovic agli Australian Open sono spaventosi. La 25esima vittoria consecutiva a Melbourne (in tre set, ai danni di Alex De Minaur) apre al serbo le porte del 13° ...Superato lo spettro del problema fisico, almeno apparentemente, Novak Djokovic supera il setaccio degli ottavi di finale su blu di Melbourne Park in maniera selvaggia. Manco a dirlo lascia per strada ...