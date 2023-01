Diventa insegnante di Mindulness in Educazione! Scuola di formazione per insegnanti | educatori e professionisti dell’ambito psico socio educativo

Leggi su orizzontescuola

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) LaMindfulness Education propone un percorso qualificante per. L’approccio Mindfulness Education fornisce strumenti efficaci per rispondere alle sfide quotidiane in ambitofavorendo lo sviluppo della consapevolezza e delle qualità umane quali empatia, equilibrio, gentilezza, resilienza in età evolutiva. Qualificandoti comedi MINDFULNESS EDUCATION potrai L'articolo .